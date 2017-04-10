Эйбар продлил контракт с главным тренером

Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар продлил контракт с командой. О новом соглашении сторон официально будет объявлено в ближайшее время. Предыдущий контракт тренера истекал предстоящим летом.
Мендилибар возглавил «Эйбар» летом 2015 года. На данный момент команда из Страны Басков занимает седьмое место в чемпионате Испании.
Источник — Marca
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