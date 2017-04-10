Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эйбар продлил контракт с главным тренером

Хосе Луис Мендилибар поставил подпись под новым соглашением с клубом

  • 10.04.2017 13:23
  • 41 просмотров
  • 0 комментария
Метки
vavel.com. Хосе Луис Мендилибар
© vavel.com. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар продлил контракт с командой. О новом соглашении сторон официально будет объявлено в ближайшее время. Предыдущий контракт тренера истекал предстоящим летом.

Мендилибар возглавил «Эйбар» летом 2015 года. На данный момент команда из Страны Басков занимает седьмое место в чемпионате Испании.

Источник — Marca

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.