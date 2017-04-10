Эйбар продлил контракт с главным тренером

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Лидера «взяли на Одессу» 13:36 — OM27 И вот, получите и распишитесь: первое поражение «Шахтера» во внутреннем сезоне и первые в его укр...

Комітет з етики та чесної гри провів перше засідання 13:28 — olexyn що, наступне засідання - лише 26.05.??? До тих пір не буде договорняків? Вже видно: як засідатиму...