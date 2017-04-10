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Петраков назвал состав на матч с Италией

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-18) огласил список игроков на контрольный матч

  • 10.04.2017 12:16
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ffu.org.ua
© ffu.org.ua

Главный тренер сборной Украины U-18 Александр Петраков назвал имена игроков, которые будут готовиться к товарищескому матчу против сборной Италии. 

В сборную Украины U-18 вызваны 18 игроков:

вратари: Владислав Кучерук («Динамо»), Андрей Кожухарь («Черноморец»)

защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (оба – «Шахтер»), Тимофей Сухарь, Александр Сафронов (оба – «Днепр»), Денис Попов, Виталий Миколенко (оба – «Динамо»)

полузащитники: Алексей Хахлев («Алавес»), Николай Мусолитин, («Черноморец»), Иван Будняк («Днепр»), Олег Веремиенко («Карпаты»), Владислав Наумец («Динамо»)

нападающие: Ярослав Деда («Волынь»), Сергей Булеца («Динамо»), Андрей Ременюк («Карпаты»), Денис Янаков, Владимир Ткач (оба – «Оболонь-Бровар»).

Матч состоится 12 апреля на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Источник — Федерация футбола Украины

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