Петраков назвал состав на матч с Италией

Главный тренер сборной Украины U-18 Александр Петраков назвал имена игроков, которые будут готовиться к товарищескому матчу против сборной Италии.
В сборную Украины U-18 вызваны 18 игроков:
вратари: Владислав Кучерук («Динамо»), Андрей Кожухарь («Черноморец»)
защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (оба – «Шахтер»), Тимофей Сухарь, Александр Сафронов (оба – «Днепр»), Денис Попов, Виталий Миколенко (оба – «Динамо»)
полузащитники: Алексей Хахлев («Алавес»), Николай Мусолитин, («Черноморец»), Иван Будняк («Днепр»), Олег Веремиенко («Карпаты»), Владислав Наумец («Динамо»)
нападающие: Ярослав Деда («Волынь»), Сергей Булеца («Динамо»), Андрей Ременюк («Карпаты»), Денис Янаков, Владимир Ткач (оба – «Оболонь-Бровар»).
Матч состоится 12 апреля на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Источник — Федерация футбола Украины
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