В минувшие выходные состоялись матчи 24-го тура чемпионата Украины по футболу, принесшие как минимум одну сенсацию и несколько забавных моментов.

Карикари тура

Как бы ни была слаба сейчас луцкая «Волынь», каменской «Стали» пришлось с ней изрядно повозиться. Луцкая команда об атаках особенно не помышляла, всеми силами стараясь дотащить матч до нулевой ничьей. Но когда до финального свистка оставалось всего несколько минут, слово взял 25-летний ганский форвард «Стали» Кваме Карикари.

Вышедший на поле на 66-й минуте вместо Дебелко и, следовательно, относительно свежий футболист дважды оставил в дураках оборону «Волыни», с легкостью убежав от защитников и реализовав два выхода один на один на 87-й и 95-й минутах. «Сталь» завоевала справедливые три очка, а Карикари довел счет своим голам в УПЛ до семи, причем пять из них были забиты уже после зимнего перерыва. В последний раз Кваме отметился хет-триком в ворота «Александрии».

Кварцяный тура

Острый язык главного тренера «Волыни» Виталия Кварцяного не нуждается в дополнительных представлениях. От экспрессивного специалиста подчас достается всем подряд. В этот раз после поражения от «Стали» (0:2) Кварцяный на послематчевой пресс-конференции прошелся по судьям.

«Раньше как было? Мы думали, куда пойти, где взять денег, чтобы там за 100 купить, за 150 продать, и эти 50 потом дать какому-нибудь там Рабиновичу, чтобы не портил матч. А сейчас что? Мы просто поздоровались с судьями – и все, и так легко на душе…», – «тонко» намекнул на околофутбольные реалии Виталий Владимирович.

Газон тура

Не успели утихнуть страсти по отмененному мачту Кубка Украины «Полтава» – «Шахтер», как подоспели новые жалобы на состояние украинских газонов.

«Хочу сказать, что поле оставляет желать лучшего. И поле стадиона – это все-таки лицо клуба», – выразил недовольство состояние газона в Кропивницком главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко после поражения от «Звезды» (0:1). Газон там и впрямь не очень, но по сравнению с полями «Полтавы» или «Черноморца» еще вполне себе ничего.

Нули тура

«Александрия» не знает вкуса побед уже в пяти матчах кряду, в этот раз подопечные Владимира Шарана разошлись миром с «Зарей» (0:0). Луганская команда, несмотря на слова о желании бороться с «Динамо» за второе место в чемпионате, сыграла слишком уж осторожно, фактически, прекратив борьбу за «серебро». Об «Александрии» и говорить нечего: 1 удар по воротам, 0 ударов в створ – и кто-то еще удивляется, что на футбол в Украине ходит так мало болельщиков?

Такие разные дубли

Забить гол для футболиста всегда приятно, сделать дубль – приятно вдвойне. Но что, если этот дубль приходится на свои ворота?

Об этом теперь может рассказать не только защитник «Динамо» Евгений Хачериди, но и 22-летний игрок «Днепра» Александр Сваток, отметившийся двумя автоголами в поединке с «Карпатами». На 27-й минуте дезориентированный одноклубником Сваток коленом срезал мяч в сетку после фланговой передачи. А на 68-й минуте игры Сваток в борьбе с Худобяком уже головой отправил мяч в ворота. Официально гол записали на Худобяка, но он, по всей видимости, мяча так и не коснулся.

К счастью для «Днепра», в команде был игрок, который сумел оформить дубль в чужие ворота. Артем Довбик отличился на 50-й и 64-й минутах, причем во втором голе ассистировал ему… все тот же Сваток! Встреча завершилась ничьей 2:2.

В общем, дубль, это, конечно, хорошо, но, как в известном анекдоте, есть один нюанс…

Осечка тура

Наблюдение: в Facebook-среде после воскресных матчей УПЛ было куда больше постов, злорадствующих насчет поражения «Шахтера» от «Черноморца» (1:2), чем хвалебных отзывов о разгромной победе «Динамо» над «Олимпиком» (4:0). «Головне не те, що в тебе хата сгоріла, а те, що у сусіда свиня здохла»?

Как бы там ни было, «Шахтер» потерпел свое первое поражение в текущем чемпионате Украины, обидчиком «горняков» выступил одесский «Черноморец». «Шахтер» играл лучше, намного больше атаковал, создавал и… проиграл. При этом у одесситов, по сути, не было ничего, кроме двух моментов, которые они и реализовали. В первом тайме отменный по силе и точности удар из-за штрафной удался Андриевскому, а во втором «горняки» получили гол имени Марлоса, хотя мяч в сетку и отправил игрок «Черноморца» Элиас. Но Марлос сначала позволил себя обокрасть в центре поля, затем лениво вступил в отбор, дал развернуться контратаке, а в довершение всего еле-еле плелся назад. Марлос мог десять раз догнать и закрыть Элиаса, но, по всей видимости, бежать в оборону бразильцу было откровенно лень – не еврокубки же! Очень показательный момент, объясняющий, почему «горняки» не смогли взять очки в очередном туре УПЛ. Ну и нельзя забывать об отвратительной реализации моментов, что стало визитной карточкой «Шахтера» во второй части сезона.

Возможно, как раз такое поражение и нужно, чтобы встряхнуть «горняков» и заставить их выкладываться в концовке чемпионата. О возрождении интриги в украинском первенстве пока говорить не приходится, «Динамо» все еще далеко позади, но тревожный звоночек для «Шахтера» прозвучал.

Разгром тура

«Даже те люди, которые не болели за «Динамо», радовались. Наконец-то появились моменты, голы, комбинации», – сказал после матча экс-игрок «Динамо» Виктор Леоненко, известный своим неоднозначным отношением к киевскому клубу. Ну уж если Леоненко похвалил «Динамо»!..

В матче с «Олимпиком» у «Динамо» и впрямь многое получалось. Если у донецкой команды и были надежды на благополучный исход встречи, то они испарились уже к середине первого тайма после метких ударов Беседина и Ярмоленко. Во втором тайме разгром довершили разыгравшийся в последнее время Гармаш и тот же Ярмоленко. Итога матча – 4:0, хотя забивать киевляне могли и больше. Пару раз выручил «Динамо» Максим Коваль, который, похоже, отвоевал у Артура Рудько пост номер один.

Главное, пожалуй, даже не счет, а та уверенность, с которой играла команда Сергея Реброва и которой так не хватало в той же игре со «Звездой». «Вы же видите, что у нас неплохо получается (играть в три защитника – прим. Sport.ua). Это более атакующая тактика. Главное, чтобы вся команда сплочено работала и впереди, и в обороне. Тогда эта схема будет не просто работать, а работать хорошо», – отметил после матча форвард «Динамо» Артем Беседин.

До «Шахтера» еще целых 11 очков, но еще одна-две осечки «горняков» при такой игре «Динамо» – и концовка чемпионата перестанет быть томной.

Фото тура

Нет, слева не родной брат защитника «Динамо» Виторину Антунеша, а массажист «Олимпика» Анатолий Шишкин. Но, как говорил Коровьев, «вопросы крови – самые сложные вопросы в мире»! :)

Топ-5 голов тура

В материале использованы фото официальных сайтов клубов