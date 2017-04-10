Это рубрика журналистов Василия Пехня и Вадима Скичко, которые путешествуют автостопом по странам Европы и встречаются с интересными футбольными героями. На этот раз они побывали в Венгрии, где играют украинцы Алексей Антонов, Александр Надь и Владимир Танчик. В своем материале герои шутили, смеялись, менялись ролями. Игроки даже взялись экзаменовать наших журналистов, а те испытали их в ответ.
Источник — ТСН
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