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Как живется украинским футболистам в Венгрии

Танчик, Антонов и Надь выступают в венгерском Дьоре

  • 10.04.2017 12:08
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ФК Черноморец. Алексей Антонов
© ФК Черноморец. Алексей Антонов

Это рубрика журналистов Василия Пехня и Вадима Скичко, которые путешествуют автостопом по странам Европы и встречаются с интересными футбольными героями. На этот раз они побывали в Венгрии, где играют украинцы Алексей Антонов, Александр Надь и Владимир Танчик. В своем материале герои шутили, смеялись, менялись ролями. Игроки даже взялись экзаменовать наших журналистов, а те испытали их в ответ.


 

Источник — ТСН

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