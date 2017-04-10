Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гонсало ИГУАИН: «Очень рад, что я выбрал Ювентус»

Знаменитый аргентинский форвард рассказал о перипетиях своей карьеры

  • 10.04.2017 11:57
  • 196 просмотров
  • 0 комментария
Метки
espnfc.com. Гонсало Игуаин
© espnfc.com. Гонсало Игуаин

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин вспоминает свои переходы из «Ривер Плейт» в «Реал» и из «Наполи» в «Ювентус», а также делится планами на концовку сезона.

- Каково еще юношей стать игроком мадридского «Реала»?
- Я перешел в команду, когда был еще совсем молод. Я едва отыграл два сезона в Аргентине, и переход в клуб такого калибра был просто невероятным. В «Ривере» в ту пору играли такие футболисты, как Франческоли, Креспо, Аймар и Савиола - настоящие образцы для подражания. Однако я перешел в поистине великий, всемирно известный клуб, который не раз и не два выигрывал чемпионат страны и Кубок европейских чемпионов. Меня поддерживала семья, в частности, отец, поехавший со мной и веривший в меня безоглядно.

Он спросил, уверен ли я в переезде, и добавил, что если так, то я должен показать все, на что способен. Мне предстояло тренироваться и соперничать с фантастическими футболистами, выигравшими очень много титулов, однако я ощущал, что нахожусь на их уровне. Уважал их, но чувствовал, что я в команде по праву. Всегда говорил, что играя и конкурируя с лучшими, ты сам становишься лучше. Самое важное - верить в себя.

- Как бы вы описали мадридский этап своей карьеры?
- Это был сумасшедший период, по ходу которого все случилось очень быстро. Переход в «Реал» в таком возрасте был ответственным решением, и я безмерно благодарен мадридскому клубу за данный мне шанс и веру в меня. Мне довелось провести семь лет в красивом городе, в фантастическом клубе. Потрясающее было время.

- Летом прошлого года вы снова поменяли клуб, перейдя из «Наполи» в «Ювентус»...
- Я принял непростое решение, переходя в «Ювентус», который заплатил за меня оговоренные в контракте отступные. О причинах такого решения я говорил не раз. Очень рад, что поступил именно так. Я познакомился с хорошими людьми с психологией победителей. Думаю, это и удерживает «Ювентус» на вершине столь долгое время. Стать частью такого успешного клуба - это как раз то, чего я хотел. Я пришел сюда, чтобы помочь клубу в достижении новых целей.

- В чем отличия итальянского футбола от испанского?
- Итальянский футбол очень непрост. Он всегда таким был. Испанский же - более открытый. Сборная Италии всегда играла в агрессивной манере. Ее игроки любят борьбу и очень техничны. Играть в Италии сложнее. Здесь нет столь результативных матчей, как в Испании. Основной упор здесь делается на оборону.

- С каким настроем подойдет «Барселона» к четвертьфиналу после фантастической победы над «ПСЖ»?
- Футбол очень переменчив. Команда, которую все списали со счетов, вышла в четвертьфинал. «Барса» будет полна решимости. У нее был просто неудачный день [в Париже]. Не думаю, что такое повторится. Мы первыми играем дома и хотим добиться хорошего результата, чтобы с реальной надеждой поехать в Барселону. Мы не сможем отпустить педаль газа. Ни на секунду.

- «Юве» проиграл финал в 2015-м. Готов ли ваш клуб продвинуться на шаг дальше в этом году?
- Надеюсь. Для этого я и пришел сюда. Также мы боремся за шестой скудетто подряд и за победу в кубке. Все это большие цели. Шестая кряду победа в чемпионате станет чем-то особенным. Три Кубка Италии за три года тоже никто не выигрывал. Конечно, победа в Лиге чемпионов - это мечта, которую мы все хотим осуществить, но нельзя забывать про две другие цели.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.