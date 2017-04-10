Гонсало ИГУАИН: «Очень рад, что я выбрал Ювентус»

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин вспоминает свои переходы из «Ривер Плейт» в «Реал» и из «Наполи» в «Ювентус», а также делится планами на концовку сезона.

- Каково еще юношей стать игроком мадридского «Реала»?

- Я перешел в команду, когда был еще совсем молод. Я едва отыграл два сезона в Аргентине, и переход в клуб такого калибра был просто невероятным. В «Ривере» в ту пору играли такие футболисты, как Франческоли, Креспо, Аймар и Савиола - настоящие образцы для подражания. Однако я перешел в поистине великий, всемирно известный клуб, который не раз и не два выигрывал чемпионат страны и Кубок европейских чемпионов. Меня поддерживала семья, в частности, отец, поехавший со мной и веривший в меня безоглядно.

Он спросил, уверен ли я в переезде, и добавил, что если так, то я должен показать все, на что способен. Мне предстояло тренироваться и соперничать с фантастическими футболистами, выигравшими очень много титулов, однако я ощущал, что нахожусь на их уровне. Уважал их, но чувствовал, что я в команде по праву. Всегда говорил, что играя и конкурируя с лучшими, ты сам становишься лучше. Самое важное - верить в себя.

- Как бы вы описали мадридский этап своей карьеры?

- Это был сумасшедший период, по ходу которого все случилось очень быстро. Переход в «Реал» в таком возрасте был ответственным решением, и я безмерно благодарен мадридскому клубу за данный мне шанс и веру в меня. Мне довелось провести семь лет в красивом городе, в фантастическом клубе. Потрясающее было время.

- Летом прошлого года вы снова поменяли клуб, перейдя из «Наполи» в «Ювентус»...

- Я принял непростое решение, переходя в «Ювентус», который заплатил за меня оговоренные в контракте отступные. О причинах такого решения я говорил не раз. Очень рад, что поступил именно так. Я познакомился с хорошими людьми с психологией победителей. Думаю, это и удерживает «Ювентус» на вершине столь долгое время. Стать частью такого успешного клуба - это как раз то, чего я хотел. Я пришел сюда, чтобы помочь клубу в достижении новых целей.

- В чем отличия итальянского футбола от испанского?

- Итальянский футбол очень непрост. Он всегда таким был. Испанский же - более открытый. Сборная Италии всегда играла в агрессивной манере. Ее игроки любят борьбу и очень техничны. Играть в Италии сложнее. Здесь нет столь результативных матчей, как в Испании. Основной упор здесь делается на оборону.

- С каким настроем подойдет «Барселона» к четвертьфиналу после фантастической победы над «ПСЖ»?

- Футбол очень переменчив. Команда, которую все списали со счетов, вышла в четвертьфинал. «Барса» будет полна решимости. У нее был просто неудачный день [в Париже]. Не думаю, что такое повторится. Мы первыми играем дома и хотим добиться хорошего результата, чтобы с реальной надеждой поехать в Барселону. Мы не сможем отпустить педаль газа. Ни на секунду.

- «Юве» проиграл финал в 2015-м. Готов ли ваш клуб продвинуться на шаг дальше в этом году?

- Надеюсь. Для этого я и пришел сюда. Также мы боремся за шестой скудетто подряд и за победу в кубке. Все это большие цели. Шестая кряду победа в чемпионате станет чем-то особенным. Три Кубка Италии за три года тоже никто не выигрывал. Конечно, победа в Лиге чемпионов - это мечта, которую мы все хотим осуществить, но нельзя забывать про две другие цели.