ОРЛОВ: «Под руководством Луческу не прогрессирует ни один футболист»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о результатах работы румынского тренера Мирчи Луческу в питерском «Зените».

– В золотые медали вы уже не верите?

– С такой-то игрой? Они могут собраться на один матч. Думаю, со «Спартаком» покажут, на что действительно способны. Но общая картина… И кто за это отвечает?

– Тренер.

– Ну конечно! Здесь двух мнений быть не может.

– Луческу сказал на пресс-конференции: «Пытался омолодить команду. До определенного момента это давало результат, мы показывали зрелищный футбол, но потом случился сбой».

– Его же пригласили не как тренера-экспериментатора. Молодец, пытался. Но ведь на выходе не получилось?

– Склонны предполагать, что время его пребывания в «Зените» подходит к концу?

– Ой, на эту тему я даже не хочу говорить. Все решает руководство клуба. Думаю, оно определится в конце чемпионата.

– Кто-то прогрессировал в «Зените» под руководством Луческу?

– Поначалу приехал Джулиано. Хорошо смотрелся, а сейчас он тоже не играет. По факту – никто, ни один футболист. Лунев неплох, но он пришел из другой команды.