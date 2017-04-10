На прошлой неделе в Хельсинки состоялся очередной Конгресс УЕФА. На нем было принято несколько революционных решений. Члены конгресса поддержали предложение президента УЕФА Александера Чеферина ограничить максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома тремя сроками по четыре года. Кроме этого, еще на два года свой статус вице-президента УЕФА подтвердил и украинский представитель Григорий Суркис.
Источник — ТСН
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