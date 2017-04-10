Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Григорий СУРКИС: «Работа в УЕФА мне интересна»

Представитель Украины переизбран на пост вице-президента УЕФА

  • 10.04.2017 11:20
  • 108 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ. Григорий Суркис
© ФФУ. Григорий Суркис

На прошлой неделе в Хельсинки состоялся очередной Конгресс УЕФА. На нем было принято несколько революционных решений. Члены конгресса поддержали предложение президента УЕФА Александера Чеферина ограничить максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома тремя сроками по четыре года. Кроме этого, еще на два года свой статус вице-президента УЕФА подтвердил и украинский представитель Григорий Суркис.


 

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.