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Fotomac: Агент Коноплянки летит в Стамбул

Следующим клубом украинского футболиста может стать «Фенербахче»

  • 10.04.2017 11:19
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ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Агент 27-летнего украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки на этой неделе посетит Стамбул, чтобы провести переговоры с руководством «Фенербахче».

Принадлежащий «Севилье» футболист в текущем сезоне защищает цвета «Шальке» на правах аренды, но в новом году Коноплянка практически перестал попадать даже в заявки на матчи и жаждет сменить обстановку, в частности, попробовать свои силы в чемпионате Турции. Его контракт с «Севильей» действителен до лета 2019-го года.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Ориентировочная стоимость украинца составляет €12 миллионов.

После 27-ми сыгранных туров «Фенербахче» с 50-ю очками в активе занимает текущее 3-е место в чемпионате Турции. Лидирует «Бешикташ», у которого 61 зачетный пункт.

Источник — Fotomac

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