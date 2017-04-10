Fotomac: Агент Коноплянки летит в Стамбул

Агент 27-летнего украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки на этой неделе посетит Стамбул, чтобы провести переговоры с руководством «Фенербахче».

Принадлежащий «Севилье» футболист в текущем сезоне защищает цвета «Шальке» на правах аренды, но в новом году Коноплянка практически перестал попадать даже в заявки на матчи и жаждет сменить обстановку, в частности, попробовать свои силы в чемпионате Турции. Его контракт с «Севильей» действителен до лета 2019-го года.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Ориентировочная стоимость украинца составляет €12 миллионов.

После 27-ми сыгранных туров «Фенербахче» с 50-ю очками в активе занимает текущее 3-е место в чемпионате Турции. Лидирует «Бешикташ», у которого 61 зачетный пункт.