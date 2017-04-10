Франческо БАРАНКА: «Хочу сделать футбол в Украине прозрачным»

Новоиспеченный глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка в эфире программы «Великий футбол» дал комментарий относительно будущей работы инстанции.

- Я уже вижу реакцию игроков, это будет: «Вау, они взялись за это». Я привлек в комитет лучших специалистов в своем деле. Если вы знаете меня и мое прошлое, то я фанат чистой игры и прозрачности. Именно таким я хочу сделать футбол в Украине. Я обязан довести дело до конца.

Ближайшие два месяца — период скорой помощи. Мы будем контролировать, чтобы ничего противозаконного не происходило. А со следующего сезона запустим очень важную модификацию, которая будет препятствовать любым неправильным движениям и проявлениям коррупции. Мы все хотим, чтобы Украина стала первой страной, где забудут о договорных матчах.

Если мы выясним, что кто-то ранее играл на фиксированные результаты, я просто скажу: «Ты учти, я за тобой слежу». И объясню разницу между тем, что было раньше, и что будет отныне. Каждый матч будет мониториться «до» и «во время» — и уже в этом огромнейшая разница. Мы будем общаться с каждым человеком в футболе, чтобы искоренить коррупцию и сделать игру прозрачной.