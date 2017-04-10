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КОНТЕ: «Поначалу никто не думал, что Челси поборется за победу в АПЛ»

Но тренер «синих» нашел для своих подопечных должную мотивацию

  • 10.04.2017 10:48
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

После субботней победы над «Борнмутом» (3:1) «Челси» сохранил отрыв в 7 очков от ближайшего преследователя. Антонио Конте высоко оценил характер, который его команда демонстрировала на протяжении сезона.

В субботу «Тоттенхэму» удалось сократить отставание от «синих» до 4-х очков. В первом матче тура в середине дня «шпоры» обыграли «Уотфорд». Но «Челси» показал зрелищный футбол на «Виталити Стэдиум» и восстановил отрыв в 7 очков от второго места в АПЛ.

«Мы демонстрировали выдающийся характер на протяжении всего сезона, а также проявили большое желание и волю к победе в борьбе за титул, — говорит Конте. — В начале этого сезона никто не думал, что «Челси» будет бороться за победу в чемпионате, но мы нашли должную мотивацию».

В следующие выходные ситуация повторится, поскольку «Тоттенхэм» сыграет первым, приняв «Борнмут» в субботу на «Уайт Харт Лейн», а «Челси» в воскресенье встретится на выезде с «Манчестер Юнайтед». Антонио Конте знает, насколько велика вероятность того, что дистанция между «Челси» и «Тоттенхэмом» в турнирной таблице сократится к матчу на «Олд Траффорд».

«Вероятно, на следующей неделе ситуация сложится похожим образом, потому что «Тоттенхэм» играет дома с «Борнмутом». Но в Англии не бывает легких матчей, — объясняет итальянец. — У «Борнмута» очень хорошая команда, но если сравнивать эти два матча, то мы сыграем в гостях с «МЮ», а «Тоттенхэм» встретится дома с «Борнмутом». Думаю, у «Тоттенхэма» более подходящая ситуация, чтобы думать о возможности набрать очки».

«Мы должны идти от матча к матчу, мы знаем, что у нас непростой график, но мы хотим проводить встречу за встречей, и мы должным образом подготовимся к матчу с «МЮ». Думаю, мы проводим хороший сезон, но мы хотим сделать его выдающимся».

«Синие» уже дважды встречались с «МЮ» в этом сезоне. В матче АПЛ на «Стэмфорд Бридж» команда Антонио Конте разгромила «красных дьяволов» (4:0) в октябре, а в прошлом месяце переиграла «Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии (1:0). Конте утверждает, что игроки полностью осознают необходимость сохранять спокойствие,  что они и показывают в каждой игре. Итальянец настаивает на том, что в воскресенье «Челси» будет играть на победу.

«Для нас очень важно всегда контролировать свои эмоции, потому что мы сражаемся за титул . Конечно, нас ожидает сложный матч, но мы готовы к нему».

«Важно пытаться набрать 3 очка в каждой игре и, конечно, мы знаем, что матч будет очень тяжелым, но мы находимся в хорошей форме и обладаем должной уверенностью в своих силах. Мы постараемся победить, но «МЮ» тоже захочет обыграть нас».

Эден Азар забил блестящий мяч в ворота «Борнмута», получив длинный диагональный пас от Н'Голо Канте. Обоих игроков заслуженно нахваливают в этом сезоне. Этот забитый мяч подчеркивает работу Конте и его тренерского штаба над улучшением игры каждого футболиста команды. 

«В ситуации со вторым голом был сделан хороший пас, — говорит Конте. — Думаю, Н'Голо может играть ещё лучше. Если он сумеет прибавить, он – топ-игрок. Мы работаем над улучшением игры каждого футболиста, стараемся работать над их сильными сторонами и с их слабостями».

«Я рад за Эдена, он забил хороший мяч, а также проделал хорошую работу и хорошо выложился в игре. Это выдающийся игрок и выдающийся талант. Он должен понимать и никогда не забывать, что он – великий игрок».

«Думаю, задачей каждого тренера является не только необходимость побеждать. Хороший тренер старается сделать лучше своих игроков и старается найти возможность работать с ними подходящим образом над улучшением тактики игры и физических особенностей.  Также он должен показать им возможности для роста».

Источник — ФК Челси

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