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Погром в Der Klassiker, отрыв Лейпцига и потери лидеров

Sport.ua рассказывает о самых интересных матчах прошедшего 28-го тура немецкой Бундеслиги

  • 10.04.2017 10:46
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За 6 туров до завершения чемпионата Германии можно делать промежуточные выводы. Уже вряд ли отпустит чемпионство «Бавария», в чем не было сомнений еще после первого круга чемпионата, не отдаст вторую строчку и «Лейпциг», который с первой же попытки пробьется в розыгрыш Лиги чемпионов (если обоим «Ред Буллам» - немецкому и австрийскому - дадут выступить в этом турнире), а вот в борьбе за третью строчку в чемпионате пока что не все так понятно. «Боруссия» хоть и имеет небольшой отрыв от «Хоффенхайма», но на данный момент не показывает того футбола, который бы позволил ей стабильно набирать очки. «Хоффенхайм» же после трех побед кряду неожиданно оступился в Гамбурге.
 
Нельзя сказать, что «Гамбург» заслуживал три очка в этом поединке, но команде Маркуса Гисдоля как воздух сейчас необходимы баллы, если она не хочет повторить историю двух последних сезонов, когда оспаривала свое место в элитном дивизионе при помощи матчей плей-офф. «Хоффенхайм» же после победы над «Баварией» приехал в портовый город с некой прохладой, но несмотря на это, мог увозить домой хотя бы ничью. Это поражение стало всего третьим для команды Юлиана Нагельсманна в этом сезоне и показало, что молодому наставнику «Хоффенхайма» все же не хватает глубины лавки запасных.
 
«Гамбург» - «Хоффенхайм» - 2:1
Голы: Хунт, 25, 75 — Крамарич, 33, с пенальти.
«Гамбург»: Матениа — Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Остжолек — Сакаи, Уолес — Хунт (Янйичич, 90+3), Холтби, Костич (Грегорич, 81) — Вуд (Ласогга, 85).
«Хоффенхайм»: Бауманн — Зюле, Фогт, Хубнер — Бичакчич (Ут, 78), Руды (Амири, 46), Швеглер, Цубер — Крамарич, Вагнер, Терраццино (Полянски, 61).
Предупреждения: Костич, Уолес, Пападопулос, Дикмайер — Руды, Крамарич, Цубер, Хубнер.

 
 
А вот «Лейпциг» своего добился. Имея уйму моментов в первом тайме матча против «Байера», команда Ральфа Хазенхуттля лишь на завершающей минуте поединка, играя в меньшинстве после удаления своего капитана, смогла вырвать победу, которая может стать для них серебряной. «Байер» же продолжает искать свой футбол и деется это им очень и очень непросто.
 
Не дает шанса новый наставник «аптекарей» Тайфун Коркут проявить себя на поле нашему соотечественнику Владлену Юрченко, которого на этот раз не оказалось даже в заявке на матч. Если такая ситуация продолжится до конца чемпионата, то экс-игроку «Шахтера» следует задуматься о смене команды летом. Задуматься об этом стоит и другим украинцам в Германии - Артем Федецкий вновь просидел весь матч на замене в составе аутсайдера чемпионата, «Дармштадта», который проиграл своему основному конкуренту, «Ингольштадту», и фактически подписал себе приговор в этом сезоне. Мы не говорим уже о Денисе Олейнике и Игоре Березовском, которые лишь время от времени попадают в заявку «лилий».
 
Не играет и не попадает на скамейку запасных и Евгений Коноплянка. Однако у этого футболиста сборной Украины есть неплохие надежды на то, что в конце сезона наставник «Шальке» Маркус Вайнцирль будет отправлен в заявку и с нового сезона Коноплянка все же получит свой шанс. Несмотря на крупную победу, «Шальке» продолжает прозябать на 10-м месте в турнирной таблице, однако уже может не беспокоиться за свое место в элитном дивизионе.
 
«Лейпциг» - «Байер» - 1:0
Гол: Поульсен, 90+3.
«Лейпциг»: Гуляси — Ильзанкер, Орбан, Комппер, Бернардо — Берк (Поульсен, 73), Кейта, Демме, Форсберг (Кайзер, 90+5) — Забитцер, Вернер (Упамекано, 90+1).
«Байер»: Лено — Хильберт, Едвай, Топрак, Венделл (Хенрикс, 69) — Бельараби (Бэйли, 46), Баумгартлингер, Кампль, Брандт (Кисслинг, 87) — Хаверц, Фолланд.
Предупреждения: Орбан — Венделл.
Удаление: Орбан, 88.

 
 
От этого матча вряд ли ожидали небывалой интриги, но, тем не менее, все ждали невероятной борьбы от одной и другой команды, страсти и эмоций. Однако, как часто бывает в футболе, все карты спутали быстрые два гола, которые смогли забить хозяева еще до 10-й минуты матча. Всё, что готовил Томас Тухель к матчу в Мюнхене, ушло в небытие и Дортмунду пришлось перекраивать свои тактические схемы, менять планы на игру и начинать играть первым номером. Некоторое время этот план «шмелей» работал и Геррейру удалось даже отквитать один гол. Однако было заметно, что игроки «Боруссии» понимали, что потеряй они очки на «Альянс-Арене», у них будет шанс догнать в турнирной таблице «Хоффенхайм» в последующих матчах.
 
«Бавария» же в это время продолжала играть в свое удовольствие, что она часто делает в нынешнем сезоне. Как всегда перетягивал на себя одеяло Арьен Роббен, который хоть и угробил уйму шикарных моментов, но свой дежурный гол забил, сделав это в излюбленной своей манере. А вот кто постарался в этом матче, так это Роберт Левандовски, который не только отправил в ворота своей бывшей команды два гола, но и возглавил гонку бомбардиров, опередив в ней как раз своего визави по отчетному матчу, Пьера-Эмерика Обамеянга. У поляка теперь 26 голов, а у его габонского соперника - 25 результативных выстрелов.
 
«Бавария» - «Боруссия» Д - 4:1
Голы: Рибери, 4, Левандовски, 10, 68, с пенальти, Роббен — Рафаэль Геррейру, 20.
«Бавария»: Ульрайх — Лам, Боатенг, Хави Мартинес (Хуммельс, 79), Алаба — Роббен, Хаби Алонсо, Рибери (Дуглас Коста, 74), Видаль, Тьяго Алькантара — Левандовски (Киммих, 72).
«Боруссия» Д: Бюрки — Гинтер, Папастатопулос, Бартра — Кастро (Роде, 46), Пасслак, Шмельцер, Рафаэль Геррейру (Мерино, 69) - Пулишич, Обамеянг, Дембеле (Мор, 59).
Предупреждения: Левандовски, Видаль — Пасслак, Бартра, Бюрки.

 
 
Все матчи тура:

28-й тур
07.04.17, FT
Айнтрахт Ф
2 : 2
Вердер
Спорт2
08.04.17, FT
Гамбург
2 : 1
Хоффенхайм
 
08.04.17, FT
Кельн
2 : 3
Боруссия М
 
08.04.17, FT
Шальке
4 : 1
Вольфсбург
 
08.04.17, FT
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
Спорт2
08.04.17, FT
Фрайбург
1 : 0
Майнц
 
08.04.17, FT
Бавария
4 : 1
Боруссия Д
Спорт2
09.04.17, FT
Герта
2 : 0
Аугсбург
 
09.04.17, FT
Ингольштадт
3 : 2
Дармштадт
Спорт2
 
 
Турнирная таблица:

 
 
Алексей ГОРЛАЧ
 

Источник — Sport.ua

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