Евгений ШАХОВ: «Забил гол в стиле Жеки Селезнева»

Вот у кого из наших легионеров точно нет проблем с игровой практикой, так это у полузащитника греческого ПАОКа Евгения Шахова. В текущем сезоне он провел на поле уже 38 матчей во всех турнирах и забил в них шесть мячей. Последний — в победной игре с Панатинаикосом, одним из самых принципиальных соперников в чемпионате.

— Женя, выигрывать такие матчи на финише сезона всегда приятно, а забивать в них приятно вдвойне. Согласен?

— Конечно, хотя формат греческого чемпионата отчасти нивелирует принципиальность. Дело в том, что нас ждут поединки плей-офф. Там команды, занявшие места со второго по пятое, в два круга будут разыгрывать путевки в еврокубки, по сути, без учета очков, набранных в ходе основного этапа. Второй и третий коллективы получат по два очка, четвертый и пятый начнут с нулем. Вот и вся принципиальность (улыбается).

— Нечестно как-то?

— Зато интересно (улыбается). В Лигу чемпионов можно попасть с пятого места. Это все равно лучше, чем так, как сейчас в Украине, где, по сути, нет никакой интриги. Поделили бы как-то очки — было бы больше болельщиков на стадионах. Хотя в любом случае самая оптимальная схема проведения чемпионата — это классический турнир в два круга.

— Перед вами стоит задача попасть в Лигу чемпионов?

— Да. А еще — выиграть Кубок страны. В среду мы проводим первый полуфинальный матч в этом турнире как раз с Панатинаикосом, на его поле. Для соперника это тоже важный турнир, вот он и приехал к нам, по сути, вторым составом. По-моему, только три основных игрока в старте вышли.

«Де Матос хорошо сбросил мяч с дальней штанги»

— Ты опять забил после стандартного положения. Вы отрабатываете такие ситуации?

— В общем-то да. Леонардо Де Матос хорошо сбросил с дальней штанги, и мне оставалось просто попасть в пустые ворота. Как говорит Русик Ротань, забил гол в стиле Жеки Селезнева (улыбается).

— В Загребе твой бывший партнер тоже мог забить в пустые ворота, но мяч до него не дошел. Как смотрелась игра со скамейки запасных?

— Любому футболисту, конечно, хочется играть, но таково было решение тренера. Считаю, что в матче с хорватами наша сборная выглядела неплохо. Не хватило только одного — забитого мяча.

— Ты тоже думаешь, что у нас по-прежнему остаются шансы занять первое место в группе?

— Я думаю, что нужно на каждый поединок выходить с мыслями о победе, а потом смотреть, что из этого получится. У нас хорошая команда, которая способна на многое.

— В чемпионате Украины тоже есть явный фаворит, но сейчас Динамо выглядит интереснее Шахтера. Скоро они будут играть в Киеве. На кого ставишь?

— Во всем мире такие матчи называют поединками без турнирной таблицы. Каким бы ни был отрыв, настрой там будет особый, и результат может быть любым. Спад в игре Шахтера я бы, кстати, объяснил просто — тяжело настраивать себя на матчи, когда у тебя нет особой турнирной мотивации. Но в любом случае приятно, что по-новому заиграло Динамо.

— Киевляне поменяли схему игры — теперь у них три защитника. В Украине эта тактика сейчас пользуется популярностью. В Греции так тоже играют?

— Конечно. Тут хватает разных схем, но в любой тактике, как говорил Хуанде Рамос, есть свои плюсы и свои минусы.

Евгений ГРЕСЬ