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Виктор ВАЦКО: «Все мы хотим, чтобы наш футбол был чистым»

Известный комментатор поделился мнением о словах наставника «Волыни» Виталия Кварцяного

  • 10.04.2017 10:33
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко прокомментировал реформы ФФУ, а также слова Виталия Кварцяного относительно судейства.

- К нам приходит много кулуарной информации. Все мы хотим, чтобы наш футбол был чистым. Потому что, если этого не будет, тогда все истории с полями, КДК (контрольно-дисциплинарный комитет) и прочим отойдут на второй план.

Источник — ТК Футбол

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