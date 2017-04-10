Виктор ВАЦКО: «Все мы хотим, чтобы наш футбол был чистым»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко прокомментировал реформы ФФУ, а также слова Виталия Кварцяного относительно судейства.
- К нам приходит много кулуарной информации. Все мы хотим, чтобы наш футбол был чистым. Потому что, если этого не будет, тогда все истории с полями, КДК (контрольно-дисциплинарный комитет) и прочим отойдут на второй план.
Источник — ТК Футбол
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