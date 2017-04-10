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Болбат вернется в Шахтер

В будущем сезоне украинский игрок может занять в команде место Марлоса, Тайсона или Бернарда

  • 10.04.2017 10:14
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ФК Шахтер Донецк. Сергей Болбат
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Болбат

Украинский полузащитник «Локерена» Сергей Болбат, права на которого принадлежат «Шахтеру», летом вернется в донецкий клуб. Болбат выступает за этот бельгийский клуб на правах аренды с 2015 года и получил опцию выкупа контракта 23-летнего хавбека в будущем. Однако воспользоваться этим, судя по всему, «Локерен» пока что не намерен. Впрочем, в услугах Болбата, который в текущем чемпионате Бельгии провел 21 матч и забил три гола, заинтересован тренерский штаб горняков. Учитывая возможный уход из «Шахтера» по окончании сезона Марлоса, Тайсона и Бернарда, переход в стан «оранжево-черных» Сергея Болбата будет для команды Паулу Фонсеки очень кстати.

На счету Болбата 37 матчей в УПЛ, выступления за донецкий «Металлург» и «Металлист», шесть забитых в элите мячей, а также один поединок за сборную Украины, когда в товарищеской игре с Нигером (1:0) Сергей отличился голевой передачей на Степаненко.

Источник — Footboom

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