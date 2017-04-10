Болбат вернется в Шахтер

Украинский полузащитник «Локерена» Сергей Болбат, права на которого принадлежат «Шахтеру», летом вернется в донецкий клуб. Болбат выступает за этот бельгийский клуб на правах аренды с 2015 года и получил опцию выкупа контракта 23-летнего хавбека в будущем. Однако воспользоваться этим, судя по всему, «Локерен» пока что не намерен. Впрочем, в услугах Болбата, который в текущем чемпионате Бельгии провел 21 матч и забил три гола, заинтересован тренерский штаб горняков. Учитывая возможный уход из «Шахтера» по окончании сезона Марлоса, Тайсона и Бернарда, переход в стан «оранжево-черных» Сергея Болбата будет для команды Паулу Фонсеки очень кстати.

На счету Болбата 37 матчей в УПЛ, выступления за донецкий «Металлург» и «Металлист», шесть забитых в элите мячей, а также один поединок за сборную Украины, когда в товарищеской игре с Нигером (1:0) Сергей отличился голевой передачей на Степаненко.