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31-й тур
Сампдория
2:2
Фиорентина
09.04.2017, FT

Сампдория — Фиорентина — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Сампдория» — «Фиорентина»

  • 10.04.2017 10:14
  • 43 просмотров
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В поединке 31-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Фиорентина» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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