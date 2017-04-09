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Ломаченко предложил поклонникам выбрать ему следующего соперника 10:38 — tabinjoli999com.ua ДААААА!!! Флэнаган Терри как раз хвастливый очередной британский боксер!! чемпион мира WBO в сле...

Теренс КРОУФОРД: «Ломаченко слишком маленький» 10:37 — seregka1991 Та обычно. То вы редко читаете комменты боксеров) 10:27 — samird Редко когда услышишь от боксера настолько корректный и адекватный комментарий. Браво!

Черноморец нанес Шахтеру первое поражение в чемпионате 10:37 — Валерий Хоменко Молодцы одесситы, хорошего плавания по ЧУ ! 10:21 — tabinjoli999com.ua Я тут написал на день раньше до матча Черноморец и ШД, повторю еще раз Черноморец столько сделал ...

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Динамо наконец-то появились моменты» 10:32 — Вова Бойко Врёт! Он никогда не радуетса за Динамо! А в не удачах Шахтёра постояно ищет позетив! И ето легенд...