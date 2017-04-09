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31-й тур
Милан
4:0
Палермо
09.04.2017, FT

Милан — Палермо — 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Милан» — «Палермо»

  • 10.04.2017 10:11
  • 57 просмотров
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В поединке 31-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Палермо» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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