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МанСити включился в борьбу за Санчеса

Алексис Санчес ближайшим летом может перебраться в Манчестер

  • 10.04.2017 10:09
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goal.com. Алексис Санчес
© goal.com. Алексис Санчес
«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который летом 2018 года может стать свободным агентом. 
 
В споре за 28-летнего чилийца «горожане» опережают «ПСЖ» и «Челси» и готовы заплатить за него требуемые 50 миллионов фунтов. 
 
Самому Санчесу «Сити» согласен предложить недельный оклад в размере 200 тысяч.

Источник — Euro-football

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