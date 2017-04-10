МанСити включился в борьбу за Санчеса

«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, который летом 2018 года может стать свободным агентом.
В споре за 28-летнего чилийца «горожане» опережают «ПСЖ» и «Челси» и готовы заплатить за него требуемые 50 миллионов фунтов.
Самому Санчесу «Сити» согласен предложить недельный оклад в размере 200 тысяч.
Источник — Euro-football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.