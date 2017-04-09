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31-й тур
Лацио
0:3
Наполи
09.04.2017, FT

Лацио — Наполи — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Лацио» — «Наполи»

  • 10.04.2017 10:06
  • 72 просмотров
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Метки
ФК Наполи. «Лацио» — «Наполи»
© ФК Наполи. «Лацио» — «Наполи»

В поединке 31-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи» разгромную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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