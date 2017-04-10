Андрей ПАВЕЛКО: «Для Баранки в Украине нет авторитетов»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в эфире программы «Великий футбол» поделился мнением о начале работы комитета по этике и честной игре под руководством Франческо Баранки.

- Мало принять закон, нужно еще и проследить за его реализацией. И жестко «выжигать» проявления договорных матчей, которые, к сожалению, есть в нашей стране. Должны расследовать все: начиная от договоренностей с арбитрами и заканчивая ставками. Для него (Франческо Баранки, главы комитета по этике и честной игре — прим. ред.) в Украине нет авторитетов, и он будет судить строго и справедливо, какие бы фамилии за этим не стояли.