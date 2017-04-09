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31-й тур
Болонья
0:3
Рома
09.04.2017, FT

Болонья — Рома — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Болонья» — «Рома»

  • 10.04.2017 09:58
  • 53 просмотров
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В поединке 31-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Рома» крупную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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