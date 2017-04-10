Бавария: Мюллер в общей группе, Нойер тренируется индивидуально

За три дня до четвертьфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала» игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер, восстанавливающийся после тарвмы, вернулся к тренировкам в общей группе. Как и говорил в пятницу Карло Анчелотти, Мюллер, у которого были проблемы с голеностопом, провел часть тренировки вместе со всей командой. Голкипер Мануэль Нойер, напротив, продолжил работать индивидуально в тренировочном центре.
Источник — ФК Бавария
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