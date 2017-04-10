Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Незрелищный футбол? У нас такой стиль игры»

Полузащитник «Черноморца» Александр Андриевский в эфире программы «Великий футбол» рассказал о стиле игры команды.

- Нас многие критикуют за незрелищный футбол, но у нас такой стиль игры, и он приносит результат. Я не понимаю, почему мы должны от него отказываться. У нас молодая команда, мы смотрим футбол и хотим играть в короткий и средний пас. Нам это нравится, и мы стараемся играть именно так, а не просто выбивать мяч куда попало.

В поединке 24-го тура УПЛ «Черноморец» на выезде победил донецкий «Шахтер» (2:1).