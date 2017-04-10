Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Незрелищный футбол? У нас такой стиль игры»

Полузащитник «Черноморца» Александр Андриевский в эфире программы «Великий футбол» рассказал о стиле игры команды.
- Нас многие критикуют за незрелищный футбол, но у нас такой стиль игры, и он приносит результат. Я не понимаю, почему мы должны от него отказываться. У нас молодая команда, мы смотрим футбол и хотим играть в короткий и средний пас. Нам это нравится, и мы стараемся играть именно так, а не просто выбивать мяч куда попало.
В поединке 24-го тура УПЛ «Черноморец» на выезде победил донецкий «Шахтер» (2:1).
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.