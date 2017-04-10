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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Незрелищный футбол? У нас такой стиль игры»

Футболист «Черноморца» считает, что одесская команда не должны отказываться от привычного стиля

  • 10.04.2017 09:46
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ФК Черноморец. Александр Андриевский
© ФК Черноморец. Александр Андриевский

Полузащитник «Черноморца» Александр Андриевский в эфире программы «Великий футбол» рассказал о стиле игры команды.

- Нас многие критикуют за незрелищный футбол, но у нас такой стиль игры, и он приносит результат. Я не понимаю, почему мы должны от него отказываться. У нас молодая команда, мы смотрим футбол и хотим играть в короткий и средний пас. Нам это нравится, и мы стараемся играть именно так, а не просто выбивать мяч куда попало.

В поединке 24-го тура УПЛ «Черноморец» на выезде победил донецкий «Шахтер» (2:1).

Источник — ТК Футбол

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