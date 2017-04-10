Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не держусь за контракт с Зенитом»

Главный тренер «Зенита» рассказал о матче против «Анжи» (1:1), выборе стартового состава, проблемах с выходом из обороны, удалении Ломбертса и борьбе за чемпионство.



— Согласны ли вы с тем, что «Зенит» уже упустил чемпионство? Готовы ли вы взять ответственность на себя?

— К сожалению, все зависит теперь не от нас. Зависит только от других матчей, и это очень печально. К сожалению, подошли к завершающей стадии чемпионата с очень большим количество карточек: у Нету и Кришито по семь предупреждений, у Дзюбы и Кокорина — по три. Юсупов пропустил этот матч. Естественно, когда столько карточек, игрок бережет себя, чтобы не пропустить матч со «Спартаком». В какой-то мере это, к сожалению, повлияло на сегодняшний матч. К сожалению, пришлось менять многих игроков — Смольников еще не отошел полностью, Анюков почувствовал недомогание в субботу. Не рискнул и, наверное, ошибся, не выставив Кришито. Пришлось прибегнуть к помощи Чернова, который после сборов играл и тренировался практически только с «Зенитом»-2. Это привело к тому, что мы первый тайм сыграли просто безобразно, я могу назвать это антифутболом, который мне совсем не нравится, несвойственен мне и моим командам. Не было у нас терпения выходить из обороны через пас, как мы это всегда делаем. Прибегнули к длинным передачам, которые несвойственны нашей игре. Соперник эти передачи практически всегда выигрывал, подбор был за ним. Они использовали свою скорость после этого, свою агрессивность, которая приводила к тому, что они создавали напряжение у наших ворот.

Был жесткий разговор в перерыве, и на второй тайм вышла совсем другая команда. Мы хорошо начали второй тайм, а после удаления Ломбертса я увидел ту команду, которую хотел бы видеть с начала сегодняшней встречи. Мы начали безбоязненно выходить из обороны через пас, начали взаимодействовать со средней линией, легко доводили мячи, играя в меньшинстве, до линии штрафной соперника, создавали моменты, полумоменты. К сожалению, соперник прибегал к нарушениям и очень много было фолов тактического плана, когда мы быстро пытались развить свою атаку. Не всегда арбитр наказывал их желтыми карточками. Думаю, эти фолы были жестче, чем нарушение, которое совершил Юсупов в Казани и за которое он получил второе предупреждение и удаление с поля.

— Сегодня очередной посредственный матч провел Жулиано. В конце ноября вы говорили, что он устает после перелетов, но вы не можете ему дать отдохнуть, поскольку еще не вернулся Данни. Он вернулся, но Жулиано не отдыхает. Почему?

— Наверняка вы правы и эти перелеты, естественно, сказываются на его форме и на том, как он выглядит сейчас. Почему я предпочитаю его ставить в эту зону? Он делает и фазу атаки, и фазу обороны. Данни все-таки более атакующий игрок, не всегда успевает перекрыть зону обороны, поэтому мне нужен футболист, который может в этой зоне выполнять и оборонительные функции. Жулиано, может быть, не такой свежий, как был раньше, поэтому не столько у него возможностей в завершающей фазе по сравнению с тем, как было, когда он только приехал сюда.

Но сегодня были футболисты, которые сыграли на 50% от своих возможностей и которые допускали невероятные для себя, для своего уровня мастерства ошибки. Единственное, за что поблагодарил после игры, — это период после удаления Ломбертса. Команда перестроилась и билась до конца, чтобы достичь результата и добиться трех очков. За исключением последних десяти минут, когда мы пошли в авантюру и из-за этого раскрылись и получили на свои ворота много голевых контратак, будем называть их так.

— Григорян сказал, что угадал состав «Зенита». Было ли у вас желание создать неожиданность для соперника?

— Мы, к сожалению, играли в защите таким сочетанием, в котором не привыкли выходить через пас из обороны. Это самая большая проблема, которая была в сегодняшнем матче у нас. Мы хорошо изучили соперника. Мы знали, что он прессингует, играет длинными передачами. Для чего мы требовали, чтобы команда выходила через пас из обороны? Чтобы от этого прессинга уйти через пас и отрезать группу игроков, которая прессинговала. Иметь уже численное преимущество в средней линии и в атаке. К сожалению, этого не получалось, мы просто длинными передачами пытались перебросить среднюю линию. Команда соперника, имея двух высокорослых игроков в средней линии, постоянно выигрывала все эти подборы, и у нас, к сожалению, там вообще не получилось. Мы сами упростили им игру и создали себе большие проблемы, потому что боялись выходить. Если вспомнить ошибку в единственном моменте, когда они забили нам, то владеющего мячом футболиста атаковали два игрока, бросили открывшегося в штрафной соперника, последовала передача туда, Яковлев оказался один в штрафной площадке и забил мяч. Единственный момент, который они создали. Мы не были тем «Зенитом», который я ждал сегодня, особенно в первом тайме.

Механизмы оборонительного плана совсем не те, к сожалению, которые были у нас. Пришлось играть в тот футбол с длинными передачами, который мы не приемлем. К сожалению, мы не можем даже собрать один постоянный состав. Новосельцев, Анюков, Смольников и Жирков, к сожалению, постоянно травмированы. Тот же самый Шатов постоянно травмирован — тренируется не тренируется. Поэтому мы не можем даже создать нормальную конкуренцию, чтобы было из кого выбирать на игру и этот выбор был оптимален. Нелегко было выбрать сегодня основной состав, потому что и лимит, и очень много футболистов было на карточках. Очень много думал над этим и выставил то, что выставил. Есть еще неделя до ключевой игры со «Спартаком». Уверен, что в этом матче вы увидите совсем другой «Зенит».

— Сегодня Хави Гарсия вернулся после перерыва, когда он не играл, но был заменен первым. Можно ли сказать, что он потерял доверие тренера?

— После удаления Ломбертса он сыграл пять минут на позиции центрального защитника, но он медленнее, чем тот же Нету, поэтому пришлось выставлять Луиша, который был на семи карточках, рисковать. Зная о том, что мы пойдем в атаку и соперник будет иметь возможности контратаковать, соперники быстрее бы ушли от того же Хави Гарсии, чем от Нету, поэтому я предпочел сделать такую замену.

— Подмосковный арбитр удалил Ломбертса. Что думаете об этом? Уверены ли вы на сто процентов, что будете тренером «Зенита» в следующем сезоне?

— Думаю, что удалил он по делу. Но хотелось бы, чтобы он с такой же последовательностью наказывал Гулиева, который совершил пять фолов подряд и сорвал все наши контратаки. Но он ему дал предупреждение только в конце игры.

Что касается второго вопроса, то это покажет время. Рано говорить на эту тему. Это зависит от многих факторов. Если не будет каких-то изменений, то посмотрим. Я пришел сюда перестраивать игру команды, я наблюдал за ней раньше. Поначалу все это получилось и команда играла в зрелищный футбол, диктовала практически в каждом матче условия сопернику. К сожалению, когда пошли все травмы, особенно у россиян, то нужно было перестраивать все это. Это было сложно делать, и это сказалось на игре. Когда я приходил сюда, была одна команда. Потом продали всех лидеров, и стала другая команда.

Летом, когда я пришел, средний возраст команды был за 29 лет. Попытался омолодить эту команду. Есть определенный цикл, когда нужно менять футболистов. Многие из них были и есть в таком возрасте, который на них влияет, — и погодные условия, и поля, и тренировочный ритм, который они не всегда, может быть, выдерживают. Попытался омолодить команду, и до определенного момента это давало результат, мы играли в зрелищный футбол. Сейчас случился определенный сбой.

Я повторяю, что не держусь за этот контракт. Я просто пришел сюда изменить игру «Зенита», сделать ее более зрелищной и добиваться титулов. Определенные изменения есть: тот же Лунев появился в составе, и в перспективе он может стать хорошим вратарем для «Зенита». Тот же самый Эрнани, которому всего лишь 22 года. Два фланговых защитника, Чернов и Цаллагов, которые все чаще появляются в составе. То есть какие-то изменения происходят. В какой-то момент хорошо выглядел Джорджевич, но из-за этого лимита, который есть, мне сложно его выпускать — не всегда нахожу для этого возможность. Команда очень сильная, мы будем использовать свой шанс до последнего матча. Посмотрим, как это закончится. Только потом будем говорить и обсуждать другие вещи.

— Вы сказали много теплых слов о своих игроках, но Олег Шатов заявил после матча, что вам хорошо и без него в составе. Что вы об этом думаете?

— К сожалению, он сам себя отдалил от команды своими травмами. Он единственный такой. Иногда эти травмы действительно существуют, иногда мне сложно сказать, насколько они серьезны. Если говорить о его месте в составе, то он не может играть под нападающим, не может играть на позиции того же Кокорина. Он может играть на позиции Данни, но Мигель на сегодняшний день лучше него. Вот и все, что я могу сказать.

Я верю в этого игрока, у него очень большой потенциал, и самое главное, чтобы он постоянно тренировался. Он три дня тренируется, потом день не тренируется. Идет тренировка, он может уйти на 50-й минуте — у него что-то болит. Мы готовились к игре, и он в середине недели уехал в Финляндию проверять себя. Я не могу доверять игроку, который не тренируется постоянно, не получает максимальных нагрузок, которые получают все остальные. Я жду, конечно, его с нетерпением, но это больше зависит от него, а не от меня. Так было и в конце первой части чемпионата, и на сборах. Он уже не молодой и перспективный футболист, которого все должны ждать, он уже игрок, который должен становиться лидером в такой команде, как «Зенит», и для этого он должен постоянно быть в тренировочном процессе, получать те нагрузки, которые получают все остальные.