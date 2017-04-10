Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игрокам Шахтера нужно спать с мячом»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением о причинах поражения «Шахтера» в поединке против «Черноморца» (1:2).

- Просто «Шахтеру» нужно забивать. Вот у «Динамо» сегодня все влетело (имеется в виду матч «Динамо» 4:0 «Олимпик»). Вывод: нужно спать с мячом. Игроки вроде техничные, но в простых моментах не забивают. Понятно, что когда команда пропускает голы — это всегда плохо. Но сегодня «Шахтер» пропускал случайно.