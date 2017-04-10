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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игрокам Шахтера нужно спать с мячом»

Специалист прокомментировал поражение «горняков» от «Черноморца» (1:2)

  • 10.04.2017 09:17
  • 1323 просмотров
  • 2 комментария
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vz.ua. Виктор Леоненко
© vz.ua. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением о причинах поражения «Шахтера» в поединке против «Черноморца» (1:2).

- Просто «Шахтеру» нужно забивать. Вот у «Динамо» сегодня все влетело (имеется в виду матч «Динамо» 4:0 «Олимпик»). Вывод: нужно спать с мячом. Игроки вроде техничные, но в простых моментах не забивают. Понятно, что когда команда пропускает голы — это всегда плохо. Но сегодня «Шахтер» пропускал случайно.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 10.04.2017 10:02
    +4
    Cегодня «Шахтер» пропускал случайно ...
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    Достойный ученик цыгана .. ))

    P.S.Думаю Фонсека не позволил бы себе такие заключения .
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    gljdah
    online
      gljdah, 10.04.2017 10:24
    -1
    Diver_Kiev1, 10.04.2017 10:02
    Cегодня «Шахтер» пропускал случайно ...
    -----------------------------------------------------------------
    Достойный ученик цыгана .. ))P.S.Думаю Фонсека не позволил бы себе такие заключения .
    Кажись цыган вернётся с Зенита в Шахтёр, в России ему не позволяют той вседозволенности, что у нас, в Украине...
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