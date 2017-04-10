Женская сборная Украины U-16 в серии пенальти одолела Словакию

Дівоча збірна України WU-16 провела другий поєдинок на Турнірі розвитку УЄФА, який цими днями проходить у польському місті Лодзь. Суперницями наших дівчат були однолітки зі Словаччини.



Команди у стартові хвилини призвичаювались одна до одної, вся боротьба проходила в центрі поля, майже без воріт. Та все ж, за невеликої ініціативи «синьо-жовтих», які будь-що хотіли реабілітуватись за поразку у стартовому матчі турніру.

Перший, по-справжньому небезпечний момент створили українки у середині тайму: швидка атака правим флангом закінчилася прострілом у штрафний майданчик, проте Катерині Кривицькій не вистачило лічених сантиметрів, аби переправити м’яч у ворота. Суперниці небезпечно відповіли на 34-й хвилині гри: удар Мазухової потягнула воротар українок – Марія Вальчук. 0:0 – після першої половини. Все найцікавіше команди залишили на другий тайм.

На початку другої половини гри Ольга Квач не змогла вчасно вибити м’яч поблизу власних воріт, нападник збірної Словаччини Міхаела Сечкова підстерегла нашого захисника і відкрила рахунок у матчі.



Після такого розвитку подій українки заграли активніше і повністю заволоділи ініціативою. На 67-й хвилині після чергового «стандарту» суперниці невдало винесли «круглого» від воріт, і Оксана Білокур з лінії штрафного пробила голкіпера. Тут також не обійшлось без помилки: Янекова не змогла впоратись із простим ударом.

Перед самим фінальним свистком Анастасія Мажара могла принести Україні перемогу: вона опинилася першою на підбиранні, проте після її удару м’яч просвистів над «дев’яткою».



За Регламентом змагань за нічийного рахунку команди одразу пробивають післяматчеві пенальті. В серії одинадцятиметрових голкіпер українок Анна-Марія Крищишин один удар парирувала, а ще одного раз представниця Словаччини пробила повз ворота. У підсумку, 4:3 - перемога збірної України і два залікових пункти в активі.



По завершенні поєдинку головний тренер «синьо-жовтих» Сергій Сапронов прокоментував перемогу своєї команди. «Хочеться подякувати нашим дівчатам за віддачу на футбольному полі, відзначив Сергій Сапронов – Було помітно, що теоретичні заняття, які ми проводимо, не проходять безслідно. На гру проти Словаччини дівчата вийшли з хорошим настроєм та з перших хвилин заволоділи ініціативою, намагалися контролювати м'яч, створюючи флангові атаки. На жаль, підводила реалізація в другому таймі. Пропустили необов’язковий та трішки курйозний гол, але молодці - не зупинилися, і після ряду замін ще більше посилили тиск на суперниць, і це нарешті принесло дивіденди. Нам вдалося зрівняти рахунок, а останні хвилини ми взагалі провели на чужій половині поля - хотіли вирвати перемогу в основний час, проте не вдалося. Але в серії пенальті були кращими і довели свою перевагу».

У другому матчі цього ігрового дня збірна Норвегії мінімально здолала команду Польщі – 1:0. Саме грою зі скандинавками «синьо-жовті» завершатимуть турнір. Зустріч відбудеться 11 квітня на муніципальному стадіоні в Лодзі.



Турнір розвитку УЄФА



Словаччина – Україна – 1:1 (по пен. - 3:4)

Голи: Сечкова (44) – Білокур (67)



Україна WU-16: Вальчук (Крищишин, 80+2) – Мулярець (Лукач, 61), Мельник (Годунко, 41), Плескач, Білокур (к), Лаврук (Янчук, 61), Ціхач (Мажара, 68), Цурак, Саврук, Кривицька (Котяш, 41), Ілліна (Квач, 41)