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Яго АСПАС: «В детстве подавал мячи Мостовому и Карпину»

Футболист «Сельты» считает текущий сезон лучшим в своей карьере

  • 10.04.2017 08:53
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foro.delcelta.com. Яго Аспас
© foro.delcelta.com. Яго Аспас

Яго Аспас родился в Моане, совсем недалеко от Виго, и большую часть карьеры провел в «Сельте». 29-летний нападающий заявил, что этот сезон может получиться лучшим в его карьере.

Об отношениях с «Сельтой»

В клуб пришел в восемь лет, причем наврал про свой возраст. Набирали группу 1986 года рождения, а я был на год младше. Очень переживал, плакал. Был уверен, что мне не разрешат тренироваться. А мой дядя посоветовал сказать точную дату рождения, кроме года. Я так и сделал, это сработало.

Для меня это было невероятно важно. Я из Моаны, где всего 20 тысяч жителей, и каждый мальчишка мечтает попасть в «Сельту». Я подавал мячи на матчах «Сельты». А ведь тогда у нас была шикарная команда. Она наделала шуму в Европе, у нас были отличные игроки: Александр Мостовой, Валерий Карпин, Густаво Лопес...

O «Ливерпуле» и «Севилье»

Думаю, я стал там сильнее как игрок. Конечно, выходил на поле не так часто, как рассчитывал. Здесь-то я был игроком «основы». Но мне очень помогли тренировки с Луисом Суаресом, Стивеном Джеррардом, Коутиньо. В тот момент я думал, что трансфер - идеальный вариант и для меня, и для «Сельты». Клуб получил за меня солидную сумму.

В Англии и «Севилье» смотрел каждый матч «Сельты», всегда болел за нашу команду и очень хотел вернуться. Был так рад, когда это наконец произошло. Я дебютировал в 2009 году, и с тех пор болельщики «Сельты» меня боготворят. Они всегда меня поддерживали, благодаря чему мне было легче показывать хороший футбол. Сейчас, кажется, я провожу лучший этап в карьере - и индивидуально, и с точки зрения команды. Меня здесь ценят, чувствую себя как дома, на поле все получается.

О противостоянии с «Генком»

Эта команда похожа на нашу - они тоже играют в атакующий футбол. «Генк» вышел из группы, прошел два круга плей-офф - это говорит само за себя. Не нужно витать в облаках, но мы намерены пройти как можно дальше в Лиге Европы. Естественно, все понимают, что соперник очень силен. Однако каждый из нас хочет войти в историю «Сельты».

Пока рано думать о первом в истории еврокубковом полуфинале, не говоря уже о финале. Мы сосредоточены на поединках с «Генком». Нужно хорошо провести домашний матч и сразу попытаться убить интригу, не дожидаясь встречи в Бельгии.

Источник — УЕФА

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