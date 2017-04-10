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Виктор ВАЦКО: «Динамо играло на кураже»

Изменение игровой схемы пошло на пользу киевскому клубу, считает специалист

  • 10.04.2017 08:46
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Олимпиком» (4:0).

- После поражения «Шахтера», вся футбольная Украина заговорила о том, что в чемпионате загорелась интрига. В матче «Динамо» - «Олимпик» она тоже была, но хозяева ее быстро погасили. Киевляне играли на кураже, и, надеюсь, подарили удовольствие своим болельщикам. «Динамо» очень понравилось сегодня, они использовали новую модель игры. Изменение схемы пошло им на пользу, потому что соперники уже привыкли к модели «4-1-4-1» и знали, как ей противодействовать. А сейчас игроки начали раскрываться в новых ипостасях.

Источник — ТК Футбол

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