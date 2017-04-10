Виктор ВАЦКО: «Динамо играло на кураже»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Олимпиком» (4:0).

- После поражения «Шахтера», вся футбольная Украина заговорила о том, что в чемпионате загорелась интрига. В матче «Динамо» - «Олимпик» она тоже была, но хозяева ее быстро погасили. Киевляне играли на кураже, и, надеюсь, подарили удовольствие своим болельщикам. «Динамо» очень понравилось сегодня, они использовали новую модель игры. Изменение схемы пошло им на пользу, потому что соперники уже привыкли к модели «4-1-4-1» и знали, как ей противодействовать. А сейчас игроки начали раскрываться в новых ипостасях.