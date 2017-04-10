Артем ДОВБИК: «Надеюсь, Днепр не вылетит в первую лигу»

Несмотря на невыигрыш подопечных Дмитрия Михайленко в гостях у Карпат (2:2), одним из героев тура все равно можно назвать форварда Днепра и молодежной сборной Украины, кандидата в главную команду страны Артема Довбика, который дважды поразил ворота соперника, что позволило синим увезти из Львова очко.

— Артем, поздравляем тебя с первым дублем в элитном дивизионе.

— Спасибо.

— Но радость от такого события не слишком велика?

— Ну конечно. Игра нам давалась, мы хотели победить, и в конце поединка у нас был великолепный шанс добиться желаемого, но, к сожалению, не получилось.

— Помнишь, когда последний раз поражал ворота противника дважды за матч?

— В Днепре это мой первый дубль. Таким образом отличался еще в Черкасском Днепре.

— Весна для тебя пока вообще складывается неплохо в плане результативности.

— Согласен. В Премьер-лиге мне удалось отличиться трижды, получилось забить и в товарищеском матче молодежной сборной Украины против Сербии. Постараюсь не останавливаться на достигнутом (улыбается).

«Не хочется думать о первой лиге»

— Поединок с Карпатами был за шесть очков?

— Как сказать. Скорее нет, чем да. С Днепра снимают очки, поэтому наставники попросили не обращать внимания на турнирную таблицу, а проявлять себя с наилучшей стороны, играть в свое удовольствие. Безусловно, мы стараемся добиваться максимального результата, и кое-что у нас получается. На это нас настраивает и Дмитрий Станиславович Михайленко, который говорит, что нам нужно стремиться к победам, ведь так команда и каждый футболист в отдельности будут быстрее расти в профессиональном плане.

— Итоговый счет во встрече с Карпатами закономерен?

— Думаю, Днепр должен был побеждать. По крайней мере, по голевым моментам мы превзошли оппонента.

— Если предположить, что Днепр будет жить, но вылетит в первую лигу, тяжело будет сохранить костяк коллектива?

— Наверное, да. Вероятно, многим игрокам предложат перейти в другие команды. Но хочется надеяться, что такого не произойдет…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК