Владимир ГЕНИНСОН: «Ситуация ФК Полтава – не форс-мажор»

Президент украинской Премьер-Лиги Владимир Генинсон в эфире программы «Великий футбол» поведал о дальнейших перипетиях в истории с переносом поединка 1/4 Кубка Украины «Полтава» – «Шахтер».

- Федерация футбола Украины взяла бы на себя все затраты клуба на переезд с одного стадиона на другой. Мы говорим о расстоянии в несколько километров между стадионами, и посему праздник футбола должен был состояться.

КДК (контрольно-дисциплинарный комитет) должен принять решение относительно этого матча. Данную ситуацию нельзя признать форс-мажорной — все заранее знали, что матч будет проведен на этом стадионе. Более того, об этом знали еще с прошлого года и времени на подготовку было достаточно.