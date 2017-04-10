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Владимир ГЕНИНСОН: «Ситуация ФК Полтава – не форс-мажор»

КДК скоро примет решение по скандальному матчу, утверждает президент УПЛ

  • 10.04.2017 08:29
  • 198 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Президент украинской Премьер-Лиги Владимир Генинсон в эфире программы «Великий футбол» поведал о дальнейших перипетиях в истории с переносом поединка 1/4 Кубка Украины «Полтава» – «Шахтер».

- Федерация футбола Украины взяла бы на себя все затраты клуба на переезд с одного стадиона на другой. Мы говорим о расстоянии в несколько километров между стадионами, и посему праздник футбола должен был состояться.

КДК (контрольно-дисциплинарный комитет) должен принять решение относительно этого матча. Данную ситуацию нельзя признать форс-мажорной — все заранее знали, что матч будет проведен на этом стадионе. Более того, об этом знали еще с прошлого года и времени на подготовку было достаточно.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Vitaliy_yatsenko
    Vitaliy_yatsenko, 10.04.2017 08:43
    +1
    Я би порадив пану Геісону і Шахтарю подивитись на те поле, де грав в ЛЄ в цьому році ростов і МЮ. І це на 1/4 КУ, це ЛЄ. і грали на газоні майже без трави. І поле не дискваліфікували. І гравці МЮ коштують дорожче. Та поле не було промерзшим, бутси входили в грунт, тому й грали. І там так само можна було перенести гру на інше поле. Тому якщо ЛЄ проходить на таких полях, то і у нас грати треба.
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