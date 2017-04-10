Бавария теряет Хуммельса

28-летнему центральному защитнику Матсу Хуммельсу пришлось в воскресенье досрочно покинуть тренировку «Баварии». У центрального защитника случилось растяжение сустава в голеностопе. Сроки восстановления будут известны после детального обследования.
В текущем сезоне Хуммельс провел за «Баварию» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Источник — ФК Бавария
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