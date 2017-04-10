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Бавария теряет Хуммельса

Защитник мюнхенского клуба получил травму на тренировке

  • 10.04.2017 08:24
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Метки
ФК Бавария. Матс Хуммельс
© ФК Бавария. Матс Хуммельс

28-летнему центральному защитнику Матсу Хуммельсу пришлось в воскресенье досрочно покинуть тренировку «Баварии». У центрального защитника случилось растяжение сустава в голеностопе. Сроки восстановления будут известны после детального обследования.

В текущем сезоне Хуммельс провел за «Баварию» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Источник — ФК Бавария

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