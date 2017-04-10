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Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Динамо наконец-то появились моменты»

Специалист прокомментировал победу команды Сергея Реброва над донецким «Олимпиком» (4:0)

  • 10.04.2017 08:18
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footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко прокомментировал игру «Динамо» в матче против «Олимпика» (4:0).

- Мне кажется, сегодня даже те люди, которые не болели за «Динамо», радовались. Наконец-то появились моменты, голы, комбинации. Правда я бы отметил неудачную игру Гришко. Он капитан, а оказался виноват в пропущенных мячах команды.

Источник — ТК Футбол

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