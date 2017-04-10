Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Динамо наконец-то появились моменты»

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Владимир ГЕНИНСОН: «Ситуация ФК Полтава – не форс-мажор» 08:43 — Vitaliy_yatsenko Я би порадив пану Геісону і Шахтарю подивитись на те поле, де грав в ЛЄ в цьому році ростов і МЮ....

Черноморец нанес Шахтеру первое поражение в чемпионате 08:31 — SamojlovS Не, вчера Шахта даже бегала в полноги (иначе бы некоторые "звездные" возвращались, когд...