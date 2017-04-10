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Эден АЗАР: «Будем делать свое дело – станем чемпионами»

Хавбек «Челси» доволен победой над «Борнмутом» (3:1)

  • 10.04.2017 08:13
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ФК Челси. Эден Азар
© ФК Челси. Эден Азар

После своего прекрасного выступления в субботу против команды из Дорсета Эден Азар размышляет о прошедшем матче и об отрыве от ближайшего преследователя, «Тоттенхэма».

Бельгиец повторил свой лучший показатель в АПЛ, забив 14-й гол в сезоне, и второй гол в победном матче «Челси» против «Борнмута», и это был важный успех в свете того, что «шпоры» набрали три очка в тот же день чуть раньше.

«Мы знали результат матча «Тоттенхэма», так что мы понимали, что, если мы хотим сохранить отрыв в семь очков на первой строчке, нам нужна только победа, и мы это сделали, — говорит Азар. — Мы создали несколько моментов и забили три гола, так что мы заслужили победу».

«Первый гол был результатом чистого везения, но везет тому, кто везет, и если команда хочет стать чемпионами, ей должно везти. Второй гол был результатом блестящей работы Н’Голо Канте: это он сделал мне шикарный пас. А третий гол-красавец был забит Маркосом Алонсо со штрафного.  Проблема только в том, что мы пропустили гол в свои ворота, и это единственная небольшая проблема. Однако у нас есть восемь дней, чтобы  подготовиться к матчу с «МЮ».

Азар прекрасно понимает, что противники очень надеялись на то, что «Челси» продолжит терять очки в первом выездном матче после домашнего поражения от «Кристал Пэлас» и трех очков, добытых в матче с «Ман Сити».

«Мы в хорошем положении, — отмечает он. — Они ждут, что мы будем терять очки, но если мы будем делать свое дело, мы станем чемпионами. Нам надо быть готовыми, потому что в Англии никогда не знаешь, в матче с каким противником потеряешь очки, но мы профессионалы. Мы знаем, что делать, чтобы стать чемпионами».

«Если учесть позиции и игру «Тоттенхэма», то ничего еще не решено, мы лишь на шаг ближе, но у нас впереди семь матчей, и нам надо быть готовыми ко всему».

Для Азара, Тибо Куртуа и Миши Батшуайи борьба за титул является особо важной и потому, что за «Тоттенхэм» выступают их партнеры по сборной Бельгии. 

«Мы хотим выиграть трофей, потому что, если мы поедем в сборную [не чемпионами], они будут слишком много болтать! — смеется он. — Нам нужен трофей в «Челси».

Источник — ФК Челси

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