Артем БЕСЕДИН: «Мы не смотрим на то, как играет Шахтер»

Автор первого забитого мяча в ворота донецкого «Олимпика» Артем Беседин прокомментировал игру (4:0).

- Она получилась зрелищной, комбинации проходили, голы все забили рабочие, а главное – мы не позволили сопернику создать опасные моменты у собственных ворот, немаловажно, что сыграли сзади «на ноль». Это придает уверенность всей команде. Теперь нужно двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом.

- Обычно матчи с «Олимпиком» даются тяжело – в прошлых двух поединках «Динамо» одержало победу только в компенсированное время. Сегодняшняя игра стала исключением?

- Просто матчи бывают разные, раз на раз не приходится. Одна игра с «Олимпиком» дается, как, например, сегодня, во второй забиваем только на последней минуте. Главное – играть до самого финального свистка, не расслабляться и доводить матчи до логического завершения. У нас обязательно будут и победы, и болельщики будут приходить. Хочется, чтобы их было на стадионе еще больше – нас их поддержка подбадривает.

- Вы забили «Олимпику» в прошлом матче и сегодня. Это ваш «любимый» соперник?

- Каждый соперник мой «любимый» (улыбается). Хочу, чтобы так было.

- Схема с тремя защитниками скоро станет привычной для «Динамо»?

- Я надеюсь. Вы же видите, что у нас неплохо получается. Это более атакующая тактика. Главное, чтобы вся команда сплочено работала и впереди, и в обороне. Тогда эта схема будет не просто работать, а работать хорошо. Важно, чтобы каждый футболист добросовестно выполнял свои функции на футбольном поле, тогда каждый матч будет удачным.

- «Шахтер» свой матч проиграл, как восприняли эту новость?

- Мы не смотрим на то, как играет «Шахтер» или другие команды. Мы играем в свой футбол, навязываем оппонентам свою игру. «Динамо» не должно оглядываться на кого-то. На каком бы месте мы не находились, будем выходить и все время играть только на победу. Нужно продолжать так делать и в дальнейшем.