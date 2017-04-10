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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Этот матч с Олимпиком стал исключением»

Капитан «Динамо» поделился впечатлениями о разгроме донецкого клуба (4:0)

  • 10.04.2017 07:43
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ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко в эфире программы «Профутбол» прокомментировал победу «Динамо» над «Олимпиком» (4:0).

- С «Олимпиком» всегда тяжело играть, но сегодняшний матч стал исключением. Когда с плотно обороняющимися командами забиваешь быстрый мяч, они стараются отыграться, «раскрывая» защиту. Появляются свободные зоны, конечно, так нам становится легче атаковать.

Перспективы в чемпионате? В нашем чемпионате тяжело отыграть 11 очков. Это довольно солидное преимущество, но в том, что оно есть таким, виноваты только мы сами. Тот футбол, который мы показывали в первой части чемпионата не соответствует амбициям киевского «Динамо».

Источник — ФК Динамо Киев

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