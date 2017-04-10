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ИСМАИЛИ: «Проигрывать всегда тяжело»

Игрок «Шахтера» считает, что в матче с «Черноморцем» его команде не хватило удачи

  • 10.04.2017 07:40
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Исмаили
© ФК Шахтер Донецк. Исмаили

Защитник донецкого «Шахтера» Исмаили разочарован поражением «горняков» от «Черноморца» (1:2) в 24-м туре УПЛ.

– Всегда тяжело, когда ты проигрываешь. Мы провели неплохой первый тайм, было много моментов, но сумели забить лишь один мяч. Соперник отличился в ответ, действовал очень закрыто и агрессивно, хорошо играл в обороне. «Шахтер» в свою очередь полностью отдавался игре и любыми способами старался вскрыть защиту. Но это футбол, такое иногда случается. Мы провели неплохой матч против сильной команды. Впереди у нас еще много поединков, поэтому должны поднять голову и сделать так, чтобы мяч в будущем залетал в ворота соперника. Сегодня удача не нашей стороне, но мы будем работать, чтобы она вернулась к нам в следующих встречах.

Источник — ФК Шахтер

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