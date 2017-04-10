Игорь СУРКИС: «Я верю в Реброва и всегда в него верил»

Комментарий президента ФК «Динамо» Киев Игоря Суркиса в эфире программы «Профутбол».

- Отрыв от «Шахтера» 11, или 14 очков... Особо это не имеет значения, «Динамо» сейчас должно выходить и побеждать в каждой игре. Главное, чтобы был прогресс, и, если мы будем его видеть, Сергей Ребров, естественно, останется работать главным тренером. Если, конечно, у него будет такое желание.

Минувшим летом я предлагал ему продлить контракт на 2-3 года. Он сказал, что отработает сезон до конца, после чего сядем за стол переговоров и все решим. У меня нет проблем с Ребровым. Если он захочет, будет мое желание, мы сядем и подпишем новый контакт. Если вы меня сегодня спросите, причем это не зависит от победы над «Олимпиком», я за то, чтобы Ребров оставался и работал в клубе.

Более того, я вам приоткрою тайну: после поражения в Кропивницком Ребров изъявил желание уйти. И мне стоило немало трудов и нервов убедить его, чтобы он оставался и продолжал работать. Я в нашего тренера верю и, скажу откровенно, верил всегда.