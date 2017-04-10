Дарио СРНА: «Таков закон футбола: если не забиваешь, то пропускаешь»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал поражение «горняков» от «Черноморца» (1:2) в очередном туре УПЛ.

– Нужно поздравить одесситов с победой. В каждом туре мы создаем моменты, но много не реализовываем. Соперник же оформил два гола и добился успеха. Таков закон футбола: если не забиваешь, то пропускаешь. Сами виноваты в этой ситуации. Было много шансов, которые мы не использовали, и на сегодняшний день это наша единственная большая проблема. И проигрываем, и выигрываем мы только вместе. Должны провести анализ матча и двигаться вперед, ведь все в наших руках. Сегодня мы не были достаточно агрессивны в чужой штрафной, плюс удача была не на нашей стороне. Здесь нечего говорить: необходимо учесть этот поединок и подойти к следующему еще более сильными, с уверенностью в том, что нужно победить.