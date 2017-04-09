Наполи в Риме разгромил Лацио

Решили сегодня с кумом и кресником сходить на футбол , билеты возле кассы нам пацанчик дал беспла...

Наши беды?))) Какие у нас беды то? Вы на втором месте, не мы )))

При чем тут это? Я что то говорил про Динамо? Или другое?Я тебе ответил на твой вопрос.

У киян с памятью проблемы просто.

Ойййй!!! Прям пережили .... Так уезжайте вас тут кто-то держит ???. А если нет то и не хер ныть ....

Кто о чем, а шизики все о том же. Если Фк Полтава согласно играть на огороде вместо поля, это их ...