Наполи в Риме разгромил Лацио

Неаполитанцы с первых минут завладели инициативой и закономерно открыли счет в середине первого тайма, когда Кальехон с метра замкнул прострел Хамшика. Вскоре после возобновления игры Инсиньевоспользовался пасом Аллана Лоурейро и удвоил преимущество в счете. Хозяева встрепенулись и провели несколько опасных атак, однако там и не смогли пробить Рейну. А в компенсированное время Иниснье оформил дубль, завершив контратаку, которую сам и начал, ударом с лёта после паса Зелински. «Наполи» остался на третьей строчке таблицы, опережая «Лацио» уже на 7 очков.
«Лацио» - «Наполи» - 0:3
- Хосе-Мария Кальехон, 26, Лоренцо Инсинье, 51, 90+2
«Лацио»: Томас Стракоша, Баштуш (Веслей Худт, '52), Джордан Лукаку, Стефан Раду, Уоллес Фортуна, Марко Пароло, Душан Баста (Патрик Хиль, '59), Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Алессандро Мурджа (Бальде-Диао Кейта, '52), Чиро Иммобиле
«Наполи»: Хосе Рейна, Иван Стринич, Калиду Кулибали, Рауль Альбиоль, Аллан Лоурейро, Жоржиньо Фрелло, Марек Хамшик (Марко Рог, '79), Элсейд Хюсай (Петр Зелински, '74), Дрис Мертенс (Аркадиуш Милик, '83), Лоренцо Инсинье, Хосе-Мария Кальехон
Баштуш, 21. Сергей Милинкович-Савич, 54. Патрик Хиль, 89. - Аллан Лоурейро, 74. Петр Зелински, 85. Элсейд Хюсай, 86.
Источник — Sport.ua
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