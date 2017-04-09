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Роман САНЖАР: «Сегодня наошибались за все предыдущие матчи»

«Динамо» – «Олимпик» – 4:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера дончан

  • 09.04.2017 22:20
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Роман САНЖАР: «Сегодня наошибались за все предыдущие матчи»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

— Поздравляем «Динамо» с заслуженной победой. Мы сегодня, наверное, наошибались за все предыдущие матчи. Очень плохо сыграли в обороне, много чего у нас сегодня не получалось. Эмоционально ребята, наверное, были пустые — в предыдущих матчах они отдали на поле всех себя. На поединки с такими соперниками, как киевское «Динамо», нужно выходить готовыми на все 100% во всех аспектах, но ребята сегодня были без эмоций. И на фоне этого мастерство «Динамо» было заметно выше нашего. Так что проиграли мы сегодня закономерно.
 
— Второй этап чемпионата весь будет состоять из таких матчей, как сегодняшний. Где планируете находить эмоции для этих поединков?
— Мы разберем эту игру. Определим причины, почему не было эмоций, почему у футболистов нашей команды не горели глаза. И, исходя из этого, будем готовиться к следующим матчам. Даже наши гранды не играют ровно все поединки. Мы в каждой игре стараемся прилагать максимум усилий. Так получилось, что сегодня у ребят не пошло. Почему? Разберем все моменты сегодняшней игры, поговорим с ребятами. В любом случае, найдем выход.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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