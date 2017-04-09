Сергей РЕБРОВ: «Не модель игры добывает победы, а футболисты»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

— Наверное, со стороны могло показаться, что сегодня мы выиграли просто на классе. Но я видел желание футболистов играть. В последних матчах что-то поменялось в нашей игре. Поверьте, это — следствие работы футболистов на тренировках, их концентрации, их желания поменять на поле свои функции. Не модель игры добывает победы, а футболисты — они своей работой, своим желанием, своей игрой пытаются вернуть как болельщиков на стадион, так и, в первую очередь, уверенность в себе.

Что касается матча, то сейчас, на данном этапе чемпионата, когда мы ведем борьбу в в шестерке сильнейших, нельзя думать о недооценке соперников. И сегодня все наши футболисты серьезно отнеслись к игре. Как результат — имели много моментов, добыли победу. Самое главное, что сегодня не пропустили, получили уверенность на следующий матч.

— Вы много раз говорили, что только в конце сезона примите решение, продолжать ли работать в «Динамо». Какие факторы будут влиять на это решение?

— Принятие подобных решений именно в конце сезона, по окончании срока контракта — это абсолютно нормальная практика. Два сезона подряд мы выигрывали чемпионат Украины. Но у нас ведь все революционеры — все хотят быстро что-то поменять. Что будет дальше, они не знают, но хотят революции.

Для меня крайне важно, чтобы была потребность во мне. И я, и президент клуба хотим видеть прогресс команды. В этом плане важно, есть ли у футболистов мотивация работать со мной и в дальнейшем. Итоговое решение примет президент клуба. Я честно доработаю свой контракт, после чего мы сядем и решим, что делать дальше. Мы с президентом в абсолютно нормальных отношениях. А что будет в конце сезона, посмотрим...