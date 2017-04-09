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24-й тур
Динамо Киев
4:0
Олимпик Д
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо - Олимпик - 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Динамо» — «Олимпик»

  • 09.04.2017 23:53
  • 55 просмотров
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Метки
dynamo.kiev.ua. «Динамо Киев» — «Олимпик»
© dynamo.kiev.ua. «Динамо Киев» — «Олимпик»

В поединке 24-го тура чемпионата Украины «Динамо» — «Олимпик» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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