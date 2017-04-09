Сельта проиграла Эйбару, Осасуна одолела Леганес

Чемпионат Испании. 31-й тур
«Сельта» – «Эйбар» – 0:2
Голы: 0:1 – 13 Кике, 0:2 – 51 Леон.
«Сельта» – Альварес, Ронкалья, Гомес, Фонтас, Планас, Диоп, Эрнандес (Радоя, 56), Хосеп Сенье (Аспас, 67), Хосабед, Систо, Росси (Бовю, 35).
«Эйбар» – Йоэль, Капа, Гальвес, Рамис, Луна, Леон (Пенья, 71), Ривера, Дани Гарсия, Бебе (Гонсалес, 75), Энрик, Кике (Жунка, 85).
Предупреждения: Энрик (18), Капа (40), Хосабед (69), Рамис (75).
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«Осасуна» – «Леганес» – 2:1
Голы: 0:1 – 16 Сиовас, 1:1 – 36, пенальти Леон, 2:1 – 71 Леон.
«Осасуна» – Сиригу, Гарсия Субирия, Фуэнтес, Буньюэль, Санхурхо, Мерида, Тьенса (Чаушич, 62), Олавиде (Торрес, 72), Леон, Кодро, Ривьер (Беренгер, 46).
«Леганес» – Яго Эррерин, Мантовани, Рико (Эль-Жар, 76), Тито, Сиовас, Моран, Перес, Пирес, Саму, Шимановски (Мачис, 68), Герреро (Лусиано, 66).
Предупреждения: Рико (13), Тьенса (24), Пирес (34), Тито (36), Олавиде (60), Чаушич (64), Моран (89).
Источник — Sport.ua
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