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ПАОК разгромил Панатинаикос, Шахов забил гол с передачи Лео Матоса

Украинский легионер записал в свой актив шестой гол в официальных матчах за греческий клуб

  • 09.04.2017 20:55
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AFP. Евгений Шахов
© AFP. Евгений Шахов

Украинский легионер ПАОКа Евгений Шахов принял непосредственное участие в победе своей команды над «Панатинаикосом».

На 35-й минуте первого тайма Шахов забил гол после розыгрыша штрафного удара. Ассистировал ему бразилец Лео Матос, с которым украинский хавбек ранее выступал в составе «Днепра». Больше голов в матче команды не забивали.

После 28 туров ПАОК занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая от лидера на 6 очков.

ПАОК – «Панатинаикос» – 3:0
Голы: 1:0 – 18 Педро Энрике, 2:0 – 27 Леовац, 3:0 – 35 Шахов

Источник — Sport.ua

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