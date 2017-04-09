Украинский легионер ПАОКа Евгений Шахов принял непосредственное участие в победе своей команды над «Панатинаикосом».

На 35-й минуте первого тайма Шахов забил гол после розыгрыша штрафного удара. Ассистировал ему бразилец Лео Матос, с которым украинский хавбек ранее выступал в составе «Днепра». Больше голов в матче команды не забивали.

После 28 туров ПАОК занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая от лидера на 6 очков.

ПАОК – «Панатинаикос» – 3:0

Голы: 1:0 – 18 Педро Энрике, 2:0 – 27 Леовац, 3:0 – 35 Шахов