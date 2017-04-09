Александр БАБИЧ: «Без везения, удачи сегодня не обошлось»

Александр БАБИЧ (главный тренер «Черноморца»):

— Во-первых, хочу поздравить всех с сегодняшним праздником.

Что касается игры. Это была очень эмоциональная игра. Мы столкнулись с серьезными кадровыми проблемами. И уже по ходу последних суток мы пытались перестроиться: вынужденно выпустили на позицию крайнего защитника Татаркова, хотя это не его позиция. А об организации игры — мы хотели сыграть от обороны, сыграть организованно и на контратаках.

Понимали, что у команды «Шахтер» любой футболист представляет опасность возле наших ворот. Мы серьезно настраивали ребят на индивидуальную работу «один в один». Не все у нас получилось, очень много моментов создал соперник возле наших ворот. Но до конца выдержали, до конца терпели, работая без мяча. И две результативные контратаки, которые у нас возникли, мы провели хорошо.

Мы понимали, что «Шахтер» не будет устраивать такой счет, и он пойдет вперед. А поэтому возникнут еще зоны для наших контратакующих действий. Но работы без мяча было очень много, и я только скажу большое спасибо нашим ребятам за самоотдачу.

— Стоит ли перед клубом задача попасть в Еврокубки, и насколько это реально?

— Когда начинался чемпионат с трех неудачных матчей, у нас состоялась встреча с руководством клуба, на которой мы решили не озвучивать ребятам никаких задач. Мы просто шли от игры к игре. А теперь, когда мы попали в шестерку, у нас стоит задача бороться с каждым соперником, пытаться выигрывать. Но конкретно задача попадания в Лигу Европы у нас не стоит. Мы понимаем, что нам не хватает и кадрового потенциала, и в каком-то смысле мы еще «сыроваты», чтобы бороться за Лигу Европы. Это мое личное мнение.

— Разрешите поздравить Вас с праздником в первую очередь и с победой. Как Вы считаете: Ваши слова перед матчем с «Шахтером» о том, что вы едете побеждать — материализовались? Или Вы более практичный человек?



—Я могу сказать, что этими словами я прежде всего хотел вселить уверенность нашим ребятам. Я всегда пытаюсь их настроить на следующее: независимо от того, с кем они играют, надо понимать, что Футболисты одинаковые: две ноги, две руки, голова. Мастерство может быть у кого-то выше. Но за счет правильной организации игры можно добиваться результата. Это сработало, помогло. Но и без везения, удачи сегодня не обошлось. Если бы счет сегодня был 2:2 — тоже положительный для нас и, наверное, более закономерный.