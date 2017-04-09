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Эвертон обыграл Лестер, Лукаку сделал дубль

Подопечные Шекспира вели в счете, но не смогли удержать преимущество

  • 09.04.2017 20:27
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Чемпионат Англии. 32-й тур

«Эвертон» – «Лестер» 4:2
Голы: 1:0 – 1 Дэвис, 1:1 – 4 Слимани, 1:2 – 10 Олбрайтон, 2:2 – 23 Лукаку, 3:2 – 41 Джагелка, 4:2 – 57 Лукаку.

«Эвертон» – Роблес, Холгейт, Пеннингтон, Джагелка, Бейнс, Гуйе, Шнайдерлин (Бэрри, 73), Дэвис, Баркли, Лукаку, Миральяс.
«Лестер» – Шмейхель, Амарти, Беналуан, Хут, Чилуэлл, Олбрайтон (Ульоа, 78), Кинг, Дринкуотер, Грэй (Марез, 61), Слимани, Варди (Муса, 61).
Предупреждения: Миральяс (29), Хут (29), Бейнс (45), Кинг (64).

Источник — Sport.ua

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