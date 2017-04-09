Эвертон обыграл Лестер, Лукаку сделал дубль

И в хвост и в гриву сегодня донецких. Сначала Чирик, теперь ДК!

Воу воу... Четвертий м'яч???? Другий ярмо????

Оці пацани в білих футболках, то точно динамівці???? Всі паси в дотик, і всі доходять. Шо то коїт...

Гармаш приятно удивляет!