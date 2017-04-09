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32-й тур
Эвертон
4:2
Лестер Сити
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Эвертон — Лестер Сити — 4:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Эвертон» — «Лестер Сити»

  • 09.04.2017 20:49
  • 46 просмотров
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В поединке 32-го тура АПЛ «Эвертон» — «Лестер Сити» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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