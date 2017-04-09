Паулу ФОНСЕКА: «Нельзя думать, будто мы уже что-то выиграли»

Пресс-конференция главного тренера «горняков» после матча с «Черноморцем».
– Есть поединки, которые сложно комментировать. Это один из них. Наша команда старалась делать все, было много голевых моментов. Мы проводили практически все время у ворот соперника. «Черноморец» же, пробравшись пару раз к нашим, воспользовался моментами и забил. Это футбол, и потому хочу поздравить соперника с победой.
– Сегодня вы потерпели первое поражение в чемпионате. Значит ли это, что «Олимпику» в следующем туре не поздоровится?
– Честно говоря, мы не слишком переживаем об оппонентах. В первую очередь должны думать о себе, о нашей команде. Давным-давно говорю футболистам: ни в коем случае нельзя думать, что мы уже что-то выиграли. Возможно, сегодняшний матч является отличным предупреждением, подтверждающим мои слова. Нужно еще много работать и очень многое сделать для победы.
Источник — ФК Шахтер
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