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24-й тур
Шахтер Д
1:2
Черноморец
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Нельзя думать, будто мы уже что-то выиграли»

«Шахтер» - «Черноморец» - 1:2. Послематчевая пресс-конференция главного тренера донецкого клуба

  • 09.04.2017 20:18
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shakhtar.com
© shakhtar.com

Пресс-конференция главного тренера «горняков» после матча с «Черноморцем».

– Есть поединки, которые сложно комментировать. Это один из них. Наша команда старалась делать все, было много голевых моментов. Мы проводили практически все время у ворот соперника. «Черноморец» же, пробравшись пару раз к нашим, воспользовался моментами и забил. Это футбол, и потому хочу поздравить соперника с победой.
 
– Сегодня вы потерпели первое поражение в чемпионате. Значит ли это, что «Олимпику» в следующем туре не поздоровится?
– Честно говоря, мы не слишком переживаем об оппонентах. В первую очередь должны думать о себе, о нашей команде. Давным-давно говорю футболистам: ни в коем случае нельзя думать, что мы уже что-то выиграли. Возможно, сегодняшний матч является отличным предупреждением, подтверждающим мои слова. Нужно еще много работать и очень многое сделать для победы.

Источник — ФК Шахтер

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