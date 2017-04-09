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Неймар может пропустить Эль Класико

Нападающий «Барселоны» выразил неуважение к арбитру

  • 09.04.2017 19:49
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Метки
ФК Барселона. Неймар
© ФК Барселона. Неймар

Нападающий «Барселоны» Неймар рискует пропустить следующие три матча чемпионата Испании из-за саркастических аплодисментов в адрес арбитров после удаления в матче с «Малагой».

Если бразильского форварда все же накажут по всей строгости, он не сыграет в Класико, которое состоится 23 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, «Барселона» уступила «Малаге» со счетом 0:2 и отстает от «Реала» на 3 очка в турнирной таблице чемпионата Испании.

Источник — As.com

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