Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нужно набирать очки, чтобы было, что снимать»

Дмитрий Михайленко (и.о. главного тренера «Днепра»):

— Мне кажется, игра должна была понравиться и болельщикам на стадионе, и телезрителям. Особенно второй тайм, когда было много моментов и забитых мячей. Был хороший темп, хорошие скорости. Впервые в моей короткой тренерской практике команда забила четыре мяча, но мы не завоевали три очка. Но это футбол. Своими парнями мы довольны. Тем, как вели игру против команды, на поле которой было тяжело играть всем в этом сезоне. Мы поставили соперника в тяжелое положение. Могли выигрывать, но не распорядились моментами в конце игры. Если же говорить об общих эмоциях, которые сейчас присутствуют, то, наверное, они больше положительные.

— Откуда у вашей команды находится мотивация? Сняли очередные очки, а команда выходит и бьется.

— Нам нужно набирать очки, чтобы было, что снимать. Если серьезно, мотивацию находить легко. Вы повторили мои слова на предматчевой установке. В чем искать мотивацию, если турнирное значение теряется? Для любого футболиста — в том, чтобы, прежде всего, выходить на поле. Если они пробились сюда, на эту прекрасную арену, в этот чемпионат — значит, они выиграли конкуренцию. Миллионы детей занимаются футболом, но мало кому удается поиграть в Премьер-лиге, за различные сборные. Поэтому выход на поле — это самое главное для спортсмена. Мы бы хотели, конечно, чтобы нам очки добавляли и еще премию за это платили, но мы пока в такой ситуации, что очки снимают. Поэтому нужно выходить бороться, быть честными перед болельщикамИ, перед тренерами, перед собой. Мы очень довольны, что у нас нет проблем с мотивацией. Пусть нас осталось немного, но легко в весенней части сезона с нами еще никому не было.

— Сегодня в вашем составе герой матча — Довбик? Или выделите кого-то другого?

— Конечно, нападающего оценивают по забитым мячам, и Артем провел хороший матч. Но я бы выделил всю команду. Может, это звучит неоригинально, и хочется кого-то особенно отметить. Тот же Лунев отлично для своего возраста провел второй тайм, Дима Нагиев... Все сыграли нормально. Да, Артем — молодец, оказался в штрафной и два раза хорошо исполнил, что позволило стать ему героем матча, по вашему мнению. Но первый тайм не был таким удачным с его стороны. А то, что у него большой потенциал, мы знали. Он начинает его реализовывать, и, надеемся, останавливаться не будет.

— Все-таки что дальше будет с командой?

— Вопрос не совсем по адресу. С нашей стороны мы делаем все, что зависит от тренеров и футболистов. Я верю и не допускаю других мыслей, что команда «Днепр» исчезнет с футбольного небосклона. Поэтому мы делаем свою работу и надеемся на лучшее.