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24-й тур
Шахтер Д
1:2
Черноморец
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтёр — Черноморец — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Шахтёр» — «Черноморец»

  • 09.04.2017 19:51
  • 2185 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер. «Шахтёр» — «Черноморец»
© ФК Шахтер. «Шахтёр» — «Черноморец»

В поединке 24-го тура чемпионата Украины «Шахтёр» — «Черноморец» победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    dydyyura
      dydyyura, 09.04.2017 20:06
    +3
    опа опа с такой игрой в Европе кому то была жо па
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    Саша Гайдай
      Саша Гайдай, 09.04.2017 20:16
    +4
    Вітаю Одесу! Трудова перемога!!!
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    Tosha
    Tosha, 09.04.2017 20:40
    +1
    другий гол на совісті Марлоса!!! привіт збірній....
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